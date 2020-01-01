Токеномика на Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Открийте ключова информация за Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Официален уебсайт: https://babyshiro.vip/ Купете BABYSHIRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.86K $ 15.86K $ 15.86K Общо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Циркулиращо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.86K $ 15.86K $ 15.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Токеномика на Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYSHIRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYSHIRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYSHIRO, разгледайте цената в реално време на токените BABYSHIRO!

Прогноза за цената за BABYSHIRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYSHIRO? Нашата страница за прогноза за цената BABYSHIRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYSHIRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!