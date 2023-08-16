Токеномика на Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Открийте ключова информация за Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Официален уебсайт: https://babyshib.vip Бяла книга: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Купете BABYSHIB сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 401.92K $ 401.92K $ 401.92K Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 427.41K $ 427.41K $ 427.41K Рекорд за всички времена: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00101765 $ 0.00101765 $ 0.00101765 Научете повече за цената на Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Токеномика на Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Shiba Inu (BABYSHIB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYSHIB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYSHIB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYSHIB, разгледайте цената в реално време на токените BABYSHIB!

Прогноза за цената за BABYSHIB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYSHIB? Нашата страница за прогноза за цената BABYSHIB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYSHIB сега!

