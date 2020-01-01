Токеномика на Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Открийте ключова информация за Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Официален уебсайт: https://babypurpe.xyz/ Купете BABYPURPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.49K $ 39.49K $ 39.49K Общо предлагане: $ 993.68M $ 993.68M $ 993.68M Циркулиращо предлагане: $ 993.68M $ 993.68M $ 993.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.49K $ 39.49K $ 39.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00151285 $ 0.00151285 $ 0.00151285 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Токеномика на Baby Purple Pepe (BABYPURPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Purple Pepe (BABYPURPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYPURPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYPURPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYPURPE, разгледайте цената в реално време на токените BABYPURPE!

Прогноза за цената за BABYPURPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYPURPE? Нашата страница за прогноза за цената BABYPURPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYPURPE сега!

