Информация за цената за Baby Poo (BABYPOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.35% Промяна на цената (1д) -20.23% Промяна на цената (7д) +5.06% Промяна на цената (7д) +5.06%

Цената в реално време за Baby Poo (BABYPOO) е--. През последните 24 часа BABYPOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYPOO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYPOO има промяна от -0.35% за последния час, -20.23% за 24 часа и +5.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Poo (BABYPOO)

Пазарна капитализация $ 26.62K$ 26.62K $ 26.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.62K$ 26.62K $ 26.62K Циркулиращо предлагане 888.89B 888.89B 888.89B Общо предлагане 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Текущата пазарна капитализация на Baby Poo е $ 26.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYPOO е 888.89B, като общото предлагане е 888888888888.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.62K.