Токеномика на Baby Pnut (BABYPNUT) Открийте ключова информация за Baby Pnut (BABYPNUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Baby Pnut (BABYPNUT) Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Официален уебсайт: https://babypnut.io/ Купете BABYPNUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Pnut (BABYPNUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Pnut (BABYPNUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.01K Общо предлагане: $ 979.15M Циркулиращо предлагане: $ 979.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.01K Рекорд за всички времена: $ 0.00769387 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Baby Pnut (BABYPNUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Pnut (BABYPNUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYPNUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYPNUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYPNUT, разгледайте цената в реално време на токените BABYPNUT!

Прогноза за цената за BABYPNUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYPNUT? Нашата страница за прогноза за цената BABYPNUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

