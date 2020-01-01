Токеномика на Baby Peanut (BABYP) Открийте ключова информация за Baby Peanut (BABYP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Peanut (BABYP) Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Официален уебсайт: https://babypnut.life Купете BABYP сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Peanut (BABYP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Peanut (BABYP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Общо предлагане: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M Циркулиращо предлагане: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00187932 $ 0.00187932 $ 0.00187932 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Peanut (BABYP)

Токеномика на Baby Peanut (BABYP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Peanut (BABYP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYP, разгледайте цената в реално време на токените BABYP!

