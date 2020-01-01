Токеномика на Baby Monkey (BONKEY) Открийте ключова информация за Baby Monkey (BONKEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Monkey (BONKEY) $BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨ Официален уебсайт: https://www.bonkey.wtf/ Купете BONKEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Monkey (BONKEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Monkey (BONKEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Общо предлагане: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Циркулиращо предлагане: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Рекорд за всички времена: $ 0.00157453 $ 0.00157453 $ 0.00157453 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Monkey (BONKEY)

Токеномика на Baby Monkey (BONKEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Monkey (BONKEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONKEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONKEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONKEY, разгледайте цената в реално време на токените BONKEY!

Прогноза за цената за BONKEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONKEY? Нашата страница за прогноза за цената BONKEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONKEY сега!

