Токеномика на Baby Miggles (BABYMIGGLES) Открийте ключова информация за Baby Miggles (BABYMIGGLES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Miggles (BABYMIGGLES) Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES. Официален уебсайт: https://officialbabymiggles.com/ Купете BABYMIGGLES сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Miggles (BABYMIGGLES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Miggles (BABYMIGGLES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.65K $ 43.65K $ 43.65K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.65K $ 43.65K $ 43.65K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Miggles (BABYMIGGLES)

Токеномика на Baby Miggles (BABYMIGGLES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Miggles (BABYMIGGLES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYMIGGLES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYMIGGLES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYMIGGLES, разгледайте цената в реално време на токените BABYMIGGLES!

