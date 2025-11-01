Информация за цената за Baby Manyu (BABYMANYU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.82% Промяна на цената (1д) +18.34% Промяна на цената (7д) +2.29% Промяна на цената (7д) +2.29%

Цената в реално време за Baby Manyu (BABYMANYU) е--. През последните 24 часа BABYMANYU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYMANYU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYMANYU има промяна от +0.82% за последния час, +18.34% за 24 часа и +2.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Manyu (BABYMANYU)

Пазарна капитализация $ 50.53K$ 50.53K $ 50.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K Циркулиращо предлагане 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Общо предлагане 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Текущата пазарна капитализация на Baby Manyu е $ 50.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYMANYU е 388,810.04T, като общото предлагане е 3.968364248194643e+17. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 51.57K.