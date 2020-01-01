Токеномика на Baby Maga (BABYMAGA) Открийте ключова информация за Baby Maga (BABYMAGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Maga (BABYMAGA) Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved. Официален уебсайт: https://www.babymaga.club/

Токеномика и анализ на цената за Baby Maga (BABYMAGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Maga (BABYMAGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.47K $ 21.47K $ 21.47K Общо предлагане: $ 351.85M $ 351.85M $ 351.85M Циркулиращо предлагане: $ 351.85M $ 351.85M $ 351.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.47K $ 21.47K $ 21.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00086256 $ 0.00086256 $ 0.00086256 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004447 $ 0.00004447 $ 0.00004447 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Maga (BABYMAGA)

Токеномика на Baby Maga (BABYMAGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Maga (BABYMAGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYMAGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYMAGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYMAGA, разгледайте цената в реално време на токените BABYMAGA!

