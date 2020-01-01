Токеномика на Baby JubJub (BJUB) Открийте ключова информация за Baby JubJub (BJUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby JubJub (BJUB) Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight Официален уебсайт: https://babyjubjub.xyz/ Купете BJUB сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby JubJub (BJUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby JubJub (BJUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 8.82B $ 8.82B $ 8.82B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014681 $ 0.00014681 $ 0.00014681 Научете повече за цената на Baby JubJub (BJUB)

Токеномика на Baby JubJub (BJUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby JubJub (BJUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BJUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BJUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BJUB, разгледайте цената в реално време на токените BJUB!

