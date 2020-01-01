Токеномика на Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT
Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption.
In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive.
At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
Токеномика и анализ на цената за Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BABYGOAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BABYGOAT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYGOAT, разгледайте цената в реално време на токените BABYGOAT!
