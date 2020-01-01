Токеномика на Baby Fwog (BABYFWOG) Открийте ключова информация за Baby Fwog (BABYFWOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Fwog (BABYFWOG) BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem. Официален уебсайт: https://babyfwog.vip/

Токеномика и анализ на цената за Baby Fwog (BABYFWOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Fwog (BABYFWOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 216.78K $ 216.78K $ 216.78K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 216.78K $ 216.78K $ 216.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00967176 $ 0.00967176 $ 0.00967176 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021678 $ 0.00021678 $ 0.00021678 Научете повече за цената на Baby Fwog (BABYFWOG)

Токеномика на Baby Fwog (BABYFWOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Fwog (BABYFWOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYFWOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYFWOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYFWOG, разгледайте цената в реално време на токените BABYFWOG!

