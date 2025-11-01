Информация за цената за Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008332 $ 0.00008332 $ 0.00008332 24-часов нисък $ 0.00008605 $ 0.00008605 $ 0.00008605 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008332$ 0.00008332 $ 0.00008332 24-часов висок $ 0.00008605$ 0.00008605 $ 0.00008605 Рекорд за всички времена $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Най-ниска цена $ 0.00008332$ 0.00008332 $ 0.00008332 Промяна на цената (1ч) +1.17% Промяна на цената (1д) +3.28% Промяна на цената (7д) -28.04% Промяна на цената (7д) -28.04%

Цената в реално време за Baby Ethereum (BABYETH) е$0.00008604. През последните 24 часа BABYETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008332 до най-висока стойност $ 0.00008605, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYETH е $ 0.00133475, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008332.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYETH има промяна от +1.17% за последния час, +3.28% за 24 часа и -28.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Ethereum (BABYETH)

Пазарна капитализация $ 43.02K$ 43.02K $ 43.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.02K$ 43.02K $ 43.02K Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baby Ethereum е $ 43.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYETH е 500.00M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.02K.