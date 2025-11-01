БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Baby Dust днес е 0.00002849 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BABYDUST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BABYDUST в MEXC сега.Цената в реално време на Baby Dust днес е 0.00002849 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BABYDUST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BABYDUST в MEXC сега.

Повече за BABYDUST

BABYDUSTценова информация

Какво представлява BABYDUST

Официален уебсайт на BABYDUST

Токеномика на BABYDUST

BABYDUST ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Baby Dust Лого

Baby Dust цена (BABYDUST)

Не се намира в списъка

1 BABYDUST към USD - цена в реално време:

--
----
+1.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Baby Dust (BABYDUST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:01 (UTC+8)

Информация за цената за Baby Dust (BABYDUST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00002801
$ 0.00002801$ 0.00002801
24-часов нисък
$ 0.00002908
$ 0.00002908$ 0.00002908
24-часов висок

$ 0.00002801
$ 0.00002801$ 0.00002801

$ 0.00002908
$ 0.00002908$ 0.00002908

$ 0.00009999
$ 0.00009999$ 0.00009999

$ 0.00002604
$ 0.00002604$ 0.00002604

--

+1.50%

-2.27%

-2.27%

Цената в реално време за Baby Dust (BABYDUST) е$0.00002849. През последните 24 часа BABYDUST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002801 до най-висока стойност $ 0.00002908, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYDUST е $ 0.00009999, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002604.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYDUST има промяна от -- за последния час, +1.50% за 24 часа и -2.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Dust (BABYDUST)

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

--
----

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baby Dust е $ 28.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYDUST е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.49K.

История на цените за Baby Dust (BABYDUST) USD

През днешния ден промяната в цената на Baby Dust към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Baby Dust към USD беше $ +0.0000022097.
През последните 60 дни промяната в цената на Baby Dust към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Baby Dust към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.50%
30 дни$ +0.0000022097+7.76%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Baby Dust (BABYDUST) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Baby Dust (USD)

Колко ще струва Baby Dust (BABYDUST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Baby Dust (BABYDUST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Baby Dust.

Проверете прогнозата за цената за Baby Dust сега!

BABYDUST към местни валути

Токеномика на Baby Dust (BABYDUST)

Разбирането на токеномиката на Baby Dust (BABYDUST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BABYDUST сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Baby Dust (BABYDUST)

Колко струва Baby Dust (BABYDUST) днес?
Цената в реално време на BABYDUST в USD е 0.00002849 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BABYDUST към USD?
Текущата цена на BABYDUST към USD е $ 0.00002849. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Baby Dust?
Пазарната капитализация за BABYDUST е $ 28.49K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BABYDUST?
Циркулиращото предлагане на BABYDUST е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BABYDUST?
BABYDUST постигна ATH цена от 0.00009999 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BABYDUST?
BABYDUST достигна ATL цена от 0.00002604 USD.
Какъв е обемът на търговията на BABYDUST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BABYDUST е -- USD.
Ще се повиши ли BABYDUST тази година?
BABYDUST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BABYDUST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Baby Dust (BABYDUST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,567.19
$109,567.19$109,567.19

-0.59%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.64
$3,852.64$3,852.64

-0.21%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02867
$0.02867$0.02867

-10.90%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.08
$187.08$187.08

-0.57%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.64
$3,852.64$3,852.64

-0.21%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,567.19
$109,567.19$109,567.19

-0.59%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.08
$187.08$187.08

-0.57%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5109
$2.5109$2.5109

-0.51%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.81
$1,086.81$1,086.81

+0.22%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744

+48.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09678
$0.09678$0.09678

+867.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7850
$0.7850$0.7850

+52.51%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%