Информация за цената за Baby Dust (BABYDUST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002801 $ 0.00002801 $ 0.00002801 24-часов нисък $ 0.00002908 $ 0.00002908 $ 0.00002908 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002801$ 0.00002801 $ 0.00002801 24-часов висок $ 0.00002908$ 0.00002908 $ 0.00002908 Рекорд за всички времена $ 0.00009999$ 0.00009999 $ 0.00009999 Най-ниска цена $ 0.00002604$ 0.00002604 $ 0.00002604 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.50% Промяна на цената (7д) -2.27% Промяна на цената (7д) -2.27%

Цената в реално време за Baby Dust (BABYDUST) е$0.00002849. През последните 24 часа BABYDUST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002801 до най-висока стойност $ 0.00002908, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYDUST е $ 0.00009999, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002604.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYDUST има промяна от -- за последния час, +1.50% за 24 часа и -2.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Dust (BABYDUST)

Пазарна капитализация $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baby Dust е $ 28.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYDUST е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.49K.