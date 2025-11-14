Токеномика на Baby DOWGE (BABY DOWGE) Открийте ключова информация за Baby DOWGE (BABY DOWGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Baby DOWGE (BABY DOWGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby DOWGE (BABY DOWGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 210.04K Общо предлагане: $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 210.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00323566 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00016835 Текуща цена: $ 0.00020866

Информация за Baby DOWGE (BABY DOWGE) Официален уебсайт: https://babydowge.com/

Токеномика на Baby DOWGE (BABY DOWGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby DOWGE (BABY DOWGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABY DOWGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABY DOWGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABY DOWGE, разгледайте цената в реално време на токените BABY DOWGE!

Прогноза за цената за BABY DOWGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABY DOWGE? Нашата страница за прогноза за цената BABY DOWGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABY DOWGE сега!

