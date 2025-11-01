Информация за цената за Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00026493 $ 0.00026493 $ 0.00026493 24-часов нисък $ 0.00032571 $ 0.00032571 $ 0.00032571 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00026493$ 0.00026493 $ 0.00026493 24-часов висок $ 0.00032571$ 0.00032571 $ 0.00032571 Рекорд за всички времена $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Най-ниска цена $ 0.00022892$ 0.00022892 $ 0.00022892 Промяна на цената (1ч) -0.80% Промяна на цената (1д) +13.10% Промяна на цената (7д) -7.88% Промяна на цената (7д) -7.88%

Цената в реално време за Baby DOWGE (BABY DOWGE) е$0.00030297. През последните 24 часа BABY DOWGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00026493 до най-висока стойност $ 0.00032571, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABY DOWGE е $ 0.00323566, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00022892.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABY DOWGE има промяна от -0.80% за последния час, +13.10% за 24 часа и -7.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Пазарна капитализация $ 303.00K$ 303.00K $ 303.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 303.00K$ 303.00K $ 303.00K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Текущата пазарна капитализация на Baby DOWGE е $ 303.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABY DOWGE е 999.97M, като общото предлагане е 999971668.125517. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 303.00K.