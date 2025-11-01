БорсаDEX+
Цената в реално време на Baby DOWGE днес е 0.00030297 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BABY DOWGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BABY DOWGE в MEXC сега.

Повече за BABY DOWGE

BABY DOWGEценова информация

Какво представлява BABY DOWGE

Официален уебсайт на BABY DOWGE

Токеномика на BABY DOWGE

BABY DOWGE ценова прогноза

Baby DOWGE Лого

Baby DOWGE цена (BABY DOWGE)

Не се намира в списъка

1 BABY DOWGE към USD - цена в реално време:

$0.000303
$0.000303
+13.10%1D
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:21:54 (UTC+8)

Информация за цената за Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00026493
$ 0.00026493
24-часов нисък
$ 0.00032571
$ 0.00032571
24-часов висок

$ 0.00026493
$ 0.00026493

$ 0.00032571
$ 0.00032571

$ 0.00323566
$ 0.00323566

$ 0.00022892
$ 0.00022892

-0.80%

+13.10%

-7.88%

-7.88%

Цената в реално време за Baby DOWGE (BABY DOWGE) е$0.00030297. През последните 24 часа BABY DOWGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00026493 до най-висока стойност $ 0.00032571, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABY DOWGE е $ 0.00323566, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00022892.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABY DOWGE има промяна от -0.80% за последния час, +13.10% за 24 часа и -7.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby DOWGE (BABY DOWGE)

$ 303.00K
$ 303.00K

--
--

$ 303.00K
$ 303.00K

999.97M
999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517

Текущата пазарна капитализация на Baby DOWGE е $ 303.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABY DOWGE е 999.97M, като общото предлагане е 999971668.125517. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 303.00K.

История на цените за Baby DOWGE (BABY DOWGE) USD

През днешния ден промяната в цената на Baby DOWGE към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Baby DOWGE към USD беше $ -0.0000643158.
През последните 60 дни промяната в цената на Baby DOWGE към USD беше $ +0.0000134659.
През последните 90 дни промяната в цената на Baby DOWGE към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+13.10%
30 дни$ -0.0000643158-21.22%
60 дни$ +0.0000134659+4.44%
90 дни$ 0--

Какво е Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Baby DOWGE (USD)

Колко ще струва Baby DOWGE (BABY DOWGE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Baby DOWGE (BABY DOWGE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Baby DOWGE.

Проверете прогнозата за цената за Baby DOWGE сега!

BABY DOWGE към местни валути

Токеномика на Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Разбирането на токеномиката на Baby DOWGE (BABY DOWGE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BABY DOWGE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Колко струва Baby DOWGE (BABY DOWGE) днес?
Цената в реално време на BABY DOWGE в USD е 0.00030297 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BABY DOWGE към USD?
Текущата цена на BABY DOWGE към USD е $ 0.00030297. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Baby DOWGE?
Пазарната капитализация за BABY DOWGE е $ 303.00K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BABY DOWGE?
Циркулиращото предлагане на BABY DOWGE е 999.97M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BABY DOWGE?
BABY DOWGE постигна ATH цена от 0.00323566 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BABY DOWGE?
BABY DOWGE достигна ATL цена от 0.00022892 USD.
Какъв е обемът на търговията на BABY DOWGE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BABY DOWGE е -- USD.
Ще се повиши ли BABY DOWGE тази година?
BABY DOWGE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BABY DOWGE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:21:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,651.34

$3,863.27

$0.02776

$186.87

$1.0003

$3,863.27

$109,651.34

$186.87

$2.5103

$1,085.48

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000687

$0.09269

$0.000860

$0.0044

$0.00000105

$0.00025

$0.01567

