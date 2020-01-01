Токеномика на BABY DEGEN (BABYDEGEN) Открийте ключова информация за BABY DEGEN (BABYDEGEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BABY DEGEN (BABYDEGEN) BABYDEGEN is here and he's the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he's finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token. Официален уебсайт: https://babydegen.tips/

Токеномика и анализ на цената за BABY DEGEN (BABYDEGEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BABY DEGEN (BABYDEGEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.51K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.51K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на BABY DEGEN (BABYDEGEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BABY DEGEN (BABYDEGEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYDEGEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYDEGEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYDEGEN, разгледайте цената в реално време на токените BABYDEGEN!

Прогноза за цената за BABYDEGEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYDEGEN? Нашата страница за прогноза за цената BABYDEGEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

