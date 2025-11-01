Информация за цената за Baby BFT (BBFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00089144 $ 0.00089144 $ 0.00089144 24-часов нисък $ 0.00105052 $ 0.00105052 $ 0.00105052 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00089144$ 0.00089144 $ 0.00089144 24-часов висок $ 0.00105052$ 0.00105052 $ 0.00105052 Рекорд за всички времена $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Най-ниска цена $ 0.0003144$ 0.0003144 $ 0.0003144 Промяна на цената (1ч) -8.71% Промяна на цената (1д) -8.28% Промяна на цената (7д) -31.52% Промяна на цената (7д) -31.52%

Цената в реално време за Baby BFT (BBFT) е$0.00090334. През последните 24 часа BBFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00089144 до най-висока стойност $ 0.00105052, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BBFT е $ 0.00794105, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0003144.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BBFT има промяна от -8.71% за последния час, -8.28% за 24 часа и -31.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby BFT (BBFT)

Пазарна капитализация $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M Циркулиращо предлагане 4.00B 4.00B 4.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baby BFT е $ 3.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BBFT е 4.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.03M.