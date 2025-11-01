Информация за цената за Babel (BABEL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008328 $ 0.00008328 $ 0.00008328 24-часов нисък $ 0.00010021 $ 0.00010021 $ 0.00010021 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008328$ 0.00008328 $ 0.00008328 24-часов висок $ 0.00010021$ 0.00010021 $ 0.00010021 Рекорд за всички времена $ 0.00056466$ 0.00056466 $ 0.00056466 Най-ниска цена $ 0.00002184$ 0.00002184 $ 0.00002184 Промяна на цената (1ч) +1.63% Промяна на цената (1д) +12.37% Промяна на цената (7д) -25.76% Промяна на цената (7д) -25.76%

Цената в реално време за Babel (BABEL) е$0.00009413. През последните 24 часа BABEL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008328 до най-висока стойност $ 0.00010021, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABEL е $ 0.00056466, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002184.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABEL има промяна от +1.63% за последния час, +12.37% за 24 часа и -25.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Babel (BABEL)

Пазарна капитализация $ 94.63K$ 94.63K $ 94.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 94.63K$ 94.63K $ 94.63K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Babel е $ 94.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABEL е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.63K.