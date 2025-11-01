Информация за цената за B33 (B33) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001896 $ 0.00001896 $ 0.00001896 24-часов нисък $ 0.00001952 $ 0.00001952 $ 0.00001952 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 24-часов висок $ 0.00001952$ 0.00001952 $ 0.00001952 Рекорд за всички времена $ 0.00016529$ 0.00016529 $ 0.00016529 Най-ниска цена $ 0.0000188$ 0.0000188 $ 0.0000188 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.04% Промяна на цената (7д) -8.47% Промяна на цената (7д) -8.47%

Цената в реално време за B33 (B33) е$0.00001945. През последните 24 часа B33 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001896 до най-висока стойност $ 0.00001952, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на B33 е $ 0.00016529, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000188.

Що се отнася до краткосрочното представяне, B33 има промяна от 0.00% за последния час, +2.04% за 24 часа и -8.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за B33 (B33)

Пазарна капитализация $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Циркулиращо предлагане 332.96M 332.96M 332.96M Общо предлагане 332,961,071.763948 332,961,071.763948 332,961,071.763948

Текущата пазарна капитализация на B33 е $ 6.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на B33 е 332.96M, като общото предлагане е 332961071.763948. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.48K.