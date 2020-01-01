Токеномика на B20 (B20) Открийте ключова информация за B20 (B20), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за B20 (B20) B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault. Официален уебсайт: https://b20.whalestreet.xyz

Токеномика и анализ на цената за B20 (B20) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за B20 (B20), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 347.64K $ 347.64K $ 347.64K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 698.86K $ 698.86K $ 698.86K Рекорд за всички времена: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Текуща цена: $ 0.069886 $ 0.069886 $ 0.069886 Научете повече за цената на B20 (B20)

Токеномика на B20 (B20): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на B20 (B20) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой B20 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой B20 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на B20, разгледайте цената в реално време на токените B20!

