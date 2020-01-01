Токеномика на b14g dualCORE (DUALCORE) Открийте ключова информация за b14g dualCORE (DUALCORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Официален уебсайт: https://app.b14g.xyz/ Купете DUALCORE сега!

Токеномика и анализ на цената за b14g dualCORE (DUALCORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за b14g dualCORE (DUALCORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Общо предлагане: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Циркулиращо предлагане: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Рекорд за всички времена: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.514243 $ 0.514243 $ 0.514243 Текуща цена: $ 0.593727 $ 0.593727 $ 0.593727 Научете повече за цената на b14g dualCORE (DUALCORE)

Токеномика на b14g dualCORE (DUALCORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на b14g dualCORE (DUALCORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUALCORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUALCORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUALCORE, разгледайте цената в реално време на токените DUALCORE!

Прогноза за цената за DUALCORE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUALCORE? Нашата страница за прогноза за цената DUALCORE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUALCORE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!