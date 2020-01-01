Токеномика на B Money AKA Brett (BMONEY) Открийте ключова информация за B Money AKA Brett (BMONEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за B Money AKA Brett (BMONEY) B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Официален уебсайт: https://www.bmoneyakabrett.com/ Купете BMONEY сега!

Токеномика и анализ на цената за B Money AKA Brett (BMONEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за B Money AKA Brett (BMONEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.04K $ 100.04K $ 100.04K Общо предлагане: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M Циркулиращо предлагане: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.04K $ 100.04K $ 100.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010433 $ 0.00010433 $ 0.00010433 Научете повече за цената на B Money AKA Brett (BMONEY)

Токеномика на B Money AKA Brett (BMONEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на B Money AKA Brett (BMONEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BMONEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BMONEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BMONEY, разгледайте цената в реално време на токените BMONEY!

Прогноза за цената за BMONEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BMONEY? Нашата страница за прогноза за цената BMONEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BMONEY сега!

