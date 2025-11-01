Информация за цената за B All In (BALLIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001087 $ 0.00001087 $ 0.00001087 24-часов нисък $ 0.00001157 $ 0.00001157 $ 0.00001157 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001087$ 0.00001087 $ 0.00001087 24-часов висок $ 0.00001157$ 0.00001157 $ 0.00001157 Рекорд за всички времена $ 0.00020264$ 0.00020264 $ 0.00020264 Най-ниска цена $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 Промяна на цената (1ч) -0.72% Промяна на цената (1д) -4.43% Промяна на цената (7д) -56.59% Промяна на цената (7д) -56.59%

Цената в реално време за B All In (BALLIN) е$0.00001098. През последните 24 часа BALLIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001087 до най-висока стойност $ 0.00001157, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BALLIN е $ 0.00020264, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001027.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BALLIN има промяна от -0.72% за последния час, -4.43% за 24 часа и -56.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за B All In (BALLIN)

Пазарна капитализация $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Циркулиращо предлагане 999.79M 999.79M 999.79M Общо предлагане 999,790,658.105204 999,790,658.105204 999,790,658.105204

Текущата пазарна капитализация на B All In е $ 10.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BALLIN е 999.79M, като общото предлагане е 999790658.105204. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.98K.