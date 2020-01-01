Токеномика на AxonDAO Governance Token (AXGT)
Информация за AxonDAO Governance Token (AXGT)
AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms
Токеномика и анализ на цената за AxonDAO Governance Token (AXGT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AxonDAO Governance Token (AXGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на AxonDAO Governance Token (AXGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на AxonDAO Governance Token (AXGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AXGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AXGT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AXGT, разгледайте цената в реално време на токените AXGT!
Прогноза за цената за AXGT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AXGT? Нашата страница за прогноза за цената AXGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
