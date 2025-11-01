БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Axelrod by Virtuals днес е 0.01601324 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AXR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AXR в MEXC сега.Цената в реално време на Axelrod by Virtuals днес е 0.01601324 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AXR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AXR в MEXC сега.

Повече за AXR

AXRценова информация

Какво представлява AXR

Официален уебсайт на AXR

Токеномика на AXR

AXR ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Axelrod by Virtuals Лого

Axelrod by Virtuals цена (AXR)

Не се намира в списъка

1 AXR към USD - цена в реално време:

$0.01601337
$0.01601337$0.01601337
+22.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:38:35 (UTC+8)

Информация за цената за Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01301294
$ 0.01301294$ 0.01301294
24-часов нисък
$ 0.01846723
$ 0.01846723$ 0.01846723
24-часов висок

$ 0.01301294
$ 0.01301294$ 0.01301294

$ 0.01846723
$ 0.01846723$ 0.01846723

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

+0.03%

+22.48%

+215.13%

+215.13%

Цената в реално време за Axelrod by Virtuals (AXR) е$0.01601324. През последните 24 часа AXR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01301294 до най-висока стойност $ 0.01846723, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AXR е $ 0.04937155, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00163668.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AXR има промяна от +0.03% за последния час, +22.48% за 24 часа и +215.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Axelrod by Virtuals (AXR)

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

--
----

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Axelrod by Virtuals е $ 10.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AXR е 642.14M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.01M.

История на цените за Axelrod by Virtuals (AXR) USD

През днешния ден промяната в цената на Axelrod by Virtuals към USD беше $ +0.00293939.
През последните 30 дни промяната в цената на Axelrod by Virtuals към USD беше $ +0.0231695649.
През последните 60 дни промяната в цената на Axelrod by Virtuals към USD беше $ +0.0043337576.
През последните 90 дни промяната в цената на Axelrod by Virtuals към USD беше $ -0.000085157345003568.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00293939+22.48%
30 дни$ +0.0231695649+144.69%
60 дни$ +0.0043337576+27.06%
90 дни$ -0.000085157345003568-0.52%

Какво е Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Axelrod by Virtuals (AXR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Axelrod by Virtuals (USD)

Колко ще струва Axelrod by Virtuals (AXR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Axelrod by Virtuals (AXR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Axelrod by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Axelrod by Virtuals сега!

AXR към местни валути

Токеномика на Axelrod by Virtuals (AXR)

Разбирането на токеномиката на Axelrod by Virtuals (AXR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AXR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Axelrod by Virtuals (AXR)

Колко струва Axelrod by Virtuals (AXR) днес?
Цената в реално време на AXR в USD е 0.01601324 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AXR към USD?
Текущата цена на AXR към USD е $ 0.01601324. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Axelrod by Virtuals?
Пазарната капитализация за AXR е $ 10.28M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AXR?
Циркулиращото предлагане на AXR е 642.14M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AXR?
AXR постигна ATH цена от 0.04937155 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AXR?
AXR достигна ATL цена от 0.00163668 USD.
Какъв е обемът на търговията на AXR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AXR е -- USD.
Ще се повиши ли AXR тази година?
AXR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AXR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:38:35 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Axelrod by Virtuals (AXR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,257.51
$109,257.51$109,257.51

-0.87%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,843.00
$3,843.00$3,843.00

-0.46%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02778
$0.02778$0.02778

-13.67%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.40
$185.40$185.40

-1.46%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,843.00
$3,843.00$3,843.00

-0.46%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,257.51
$109,257.51$109,257.51

-0.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.40
$185.40$185.40

-1.46%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5115
$2.5115$2.5115

-0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.84
$1,078.84$1,078.84

-0.50%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+46.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09500
$0.09500$0.09500

+850.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000649
$0.000649$0.000649

+224.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00036
$0.00036$0.00036

+100.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000094
$0.00000094$0.00000094

+46.87%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%