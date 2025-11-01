Информация за цената за Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01301294 24-часов нисък $ 0.01846723 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.04937155 Най-ниска цена $ 0.00163668 Промяна на цената (1ч) +0.03% Промяна на цената (1д) +22.48% Промяна на цената (7д) +215.13%

Цената в реално време за Axelrod by Virtuals (AXR) е$0.01601324. През последните 24 часа AXR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01301294 до най-висока стойност $ 0.01846723, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AXR е $ 0.04937155, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00163668.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AXR има промяна от +0.03% за последния час, +22.48% за 24 часа и +215.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Axelrod by Virtuals (AXR)

Пазарна капитализация $ 10.28M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.01M Циркулиращо предлагане 642.14M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Axelrod by Virtuals е $ 10.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AXR е 642.14M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.01M.