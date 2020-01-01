Токеномика на Axelar (AXL) Открийте ключова информация за Axelar (AXL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Axelar (AXL) Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Официален уебсайт: https://axelar.network/ Бяла книга: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Купете AXL сега!

Токеномика и анализ на цената за Axelar (AXL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Axelar (AXL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 351.97M $ 351.97M $ 351.97M Общо предлагане: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Циркулиращо предлагане: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (оценка при пълна реализация): $ 420.17M $ 420.17M $ 420.17M Рекорд за всички времена: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Текуща цена: $ 0.346856 $ 0.346856 $ 0.346856 Научете повече за цената на Axelar (AXL)

Токеномика на Axelar (AXL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Axelar (AXL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AXL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AXL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AXL, разгледайте цената в реално време на токените AXL!

Прогноза за цената за AXL Искате ли да знаете какъв път може да поеме AXL? Нашата страница за прогноза за цената AXL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AXL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!