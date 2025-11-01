Информация за цената за Awoke (AWOKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0226474 $ 0.0226474 $ 0.0226474 24-часов нисък $ 0.02403734 $ 0.02403734 $ 0.02403734 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0226474$ 0.0226474 $ 0.0226474 24-часов висок $ 0.02403734$ 0.02403734 $ 0.02403734 Рекорд за всички времена $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Най-ниска цена $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 Промяна на цената (1ч) +1.53% Промяна на цената (1д) +4.68% Промяна на цената (7д) -4.66% Промяна на цената (7д) -4.66%

Цената в реално време за Awoke (AWOKE) е$0.02382209. През последните 24 часа AWOKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0226474 до най-висока стойност $ 0.02403734, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AWOKE е $ 6.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01917443.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AWOKE има промяна от +1.53% за последния час, +4.68% за 24 часа и -4.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Awoke (AWOKE)

Пазарна капитализация $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Циркулиращо предлагане 1000.00K 1000.00K 1000.00K Общо предлагане 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Текущата пазарна капитализация на Awoke е $ 23.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AWOKE е 1000.00K, като общото предлагане е 999997.35332. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.82K.