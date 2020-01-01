Токеномика на Awkward Look Monkey Club (ALMC) Открийте ключова информация за Awkward Look Monkey Club (ALMC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Awkward Look Monkey Club (ALMC) Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Официален уебсайт: https://awkwardlookmonkeyclub.com/ Купете ALMC сега!

Токеномика и анализ на цената за Awkward Look Monkey Club (ALMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Awkward Look Monkey Club (ALMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K Общо предлагане: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M Циркулиращо предлагане: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Токеномика на Awkward Look Monkey Club (ALMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Awkward Look Monkey Club (ALMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALMC, разгледайте цената в реално време на токените ALMC!

Прогноза за цената за ALMC Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALMC? Нашата страница за прогноза за цената ALMC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALMC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!