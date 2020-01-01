Токеномика на Away From Keyboard (AFK) Открийте ключова информация за Away From Keyboard (AFK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Away From Keyboard (AFK) Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Официален уебсайт: https://earnwhileyouafk.com Купете AFK сега!

Токеномика и анализ на цената за Away From Keyboard (AFK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Away From Keyboard (AFK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.10K $ 128.10K $ 128.10K Общо предлагане: $ 747.71M $ 747.71M $ 747.71M Циркулиращо предлагане: $ 747.71M $ 747.71M $ 747.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 128.10K $ 128.10K $ 128.10K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017133 $ 0.00017133 $ 0.00017133 Научете повече за цената на Away From Keyboard (AFK)

Токеномика на Away From Keyboard (AFK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Away From Keyboard (AFK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AFK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AFK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AFK, разгледайте цената в реално време на токените AFK!

Прогноза за цената за AFK Искате ли да знаете какъв път може да поеме AFK? Нашата страница за прогноза за цената AFK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AFK сега!

