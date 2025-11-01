Информация за цената за Avocado DAO (AVG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00486461 $ 0.00486461 $ 0.00486461 24-часов нисък $ 0.0049413 $ 0.0049413 $ 0.0049413 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00486461$ 0.00486461 $ 0.00486461 24-часов висок $ 0.0049413$ 0.0049413 $ 0.0049413 Рекорд за всички времена $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Най-ниска цена $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Промяна на цената (1ч) +0.70% Промяна на цената (1д) -0.45% Промяна на цената (7д) -3.17% Промяна на цената (7д) -3.17%

Цената в реално време за Avocado DAO (AVG) е$0.00491708. През последните 24 часа AVG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00486461 до най-висока стойност $ 0.0049413, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AVG е $ 2.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00450186.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AVG има промяна от +0.70% за последния час, -0.45% за 24 часа и -3.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Avocado DAO (AVG)

Пазарна капитализация $ 738.59K$ 738.59K $ 738.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Циркулиращо предлагане 150.36M 150.36M 150.36M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Avocado DAO е $ 738.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AVG е 150.36M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.91M.