Информация за цената за Avo (AVO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01015272 24-часов нисък $ 0.01248333 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.02710749 Най-ниска цена $ 0.00045629 Промяна на цената (1ч) +5.94% Промяна на цената (1д) +1.10% Промяна на цената (7д) -6.68%

Цената в реално време за Avo (AVO) е$0.01178029. През последните 24 часа AVO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01015272 до най-висока стойност $ 0.01248333, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AVO е $ 0.02710749, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00045629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AVO има промяна от +5.94% за последния час, +1.10% за 24 часа и -6.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Avo (AVO)

Пазарна капитализация $ 11.79M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.79M Циркулиращо предлагане 999.97M Общо предлагане 999,969,227.4739151

Текущата пазарна капитализация на Avo е $ 11.79M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AVO е 999.97M, като общото предлагане е 999969227.4739151. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.79M.