Информация за AVINOC (AVINOC) AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Официален уебсайт: https://www.avinoc.com/ Бяла книга: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf Купете AVINOC сега!

Токеномика и анализ на цената за AVINOC (AVINOC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AVINOC (AVINOC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.35M $ 11.35M $ 11.35M Рекорд за всички времена: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01135464 $ 0.01135464 $ 0.01135464 Научете повече за цената на AVINOC (AVINOC)

Токеномика на AVINOC (AVINOC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AVINOC (AVINOC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVINOC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVINOC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVINOC, разгледайте цената в реално време на токените AVINOC!

