Токеномика на Aviator (AVI) Открийте ключова информация за Aviator (AVI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aviator (AVI) Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Официален уебсайт: https://aviator.ac/ Бяла книга: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf Купете AVI сега!

Токеномика и анализ на цената за Aviator (AVI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aviator (AVI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Общо предлагане: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Циркулиращо предлагане: $ 6.93B $ 6.93B $ 6.93B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Рекорд за всички времена: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00038683 $ 0.00038683 $ 0.00038683 Научете повече за цената на Aviator (AVI)

Токеномика на Aviator (AVI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aviator (AVI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVI, разгледайте цената в реално време на токените AVI!

Прогноза за цената за AVI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVI? Нашата страница за прогноза за цената AVI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVI сега!

