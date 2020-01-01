Токеномика на Aver AI (AVER) Открийте ключова информация за Aver AI (AVER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aver AI (AVER) Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Официален уебсайт: https://aver.co/ Бяла книга: https://docs.aver.co/ Купете AVER сега!

Токеномика и анализ на цената за Aver AI (AVER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aver AI (AVER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.01K $ 11.01K $ 11.01K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.26K $ 11.26K $ 11.26K Рекорд за всички времена: $ 0.04592821 $ 0.04592821 $ 0.04592821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011261 $ 0.00011261 $ 0.00011261 Научете повече за цената на Aver AI (AVER)

Токеномика на Aver AI (AVER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aver AI (AVER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVER, разгледайте цената в реално време на токените AVER!

