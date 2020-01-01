Токеномика на Aventa (AVENT) Открийте ключова информация за Aventa (AVENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aventa (AVENT) Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration Официален уебсайт: https://aventaproject.com Бяла книга: https://docs.aventaproject.com Купете AVENT сега!

Токеномика и анализ на цената за Aventa (AVENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aventa (AVENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.89K $ 45.89K $ 45.89K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 45.89K $ 45.89K $ 45.89K Рекорд за всички времена: $ 0.00818993 $ 0.00818993 $ 0.00818993 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004207 $ 0.00004207 $ 0.00004207 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Aventa (AVENT)

Токеномика на Aventa (AVENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aventa (AVENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVENT, разгледайте цената в реално време на токените AVENT!

Прогноза за цената за AVENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVENT? Нашата страница за прогноза за цената AVENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVENT сега!

