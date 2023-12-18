Токеномика на AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Открийте ключова информация за AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Официален уебсайт: https://nochill.lol Купете NOCHILL сега!

Токеномика и анализ на цената за AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Общо предлагане: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Циркулиращо предлагане: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Рекорд за всички времена: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00301742 $ 0.00301742 $ 0.00301742 Научете повече за цената на AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Токеномика на AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOCHILL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOCHILL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOCHILL, разгледайте цената в реално време на токените NOCHILL!

Прогноза за цената за NOCHILL Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOCHILL? Нашата страница за прогноза за цената NOCHILL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOCHILL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!