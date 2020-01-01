Токеномика на Avatly (AVATLY) Открийте ключова информация за Avatly (AVATLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Avatly (AVATLY) THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way. Официален уебсайт: https://avatly.com/ Купете AVATLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Avatly (AVATLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Avatly (AVATLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.79K $ 77.79K $ 77.79K Общо предлагане: $ 74.93M $ 74.93M $ 74.93M Циркулиращо предлагане: $ 64.93M $ 64.93M $ 64.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.76K $ 89.76K $ 89.76K Рекорд за всички времена: $ 0.083384 $ 0.083384 $ 0.083384 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00119789 $ 0.00119789 $ 0.00119789 Научете повече за цената на Avatly (AVATLY)

Токеномика на Avatly (AVATLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Avatly (AVATLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVATLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVATLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVATLY, разгледайте цената в реално време на токените AVATLY!

Прогноза за цената за AVATLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVATLY? Нашата страница за прогноза за цената AVATLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVATLY сега!

