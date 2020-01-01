Токеномика на Avarik Saga (AVRK) Открийте ключова информация за Avarik Saga (AVRK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Avarik Saga (AVRK) At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Официален уебсайт: https://avariksaga.com/ Бяла книга: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Купете AVRK сега!

Токеномика и анализ на цената за Avarik Saga (AVRK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Avarik Saga (AVRK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 357.64K Общо предлагане: $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 188.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 947.68K Рекорд за всички времена: $ 0.173248 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00183324 Текуща цена: $ 0.00189536 Научете повече за цената на Avarik Saga (AVRK)

Токеномика на Avarik Saga (AVRK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Avarik Saga (AVRK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVRK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVRK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVRK, разгледайте цената в реално време на токените AVRK!

Прогноза за цената за AVRK Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVRK? Нашата страница за прогноза за цената AVRK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVRK сега!

