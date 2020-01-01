Токеномика на Avant USD (AVUSD) Открийте ключова информация за Avant USD (AVUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Avant USD (AVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Официален уебсайт: https://www.avantprotocol.com/ Купете AVUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Avant USD (AVUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Avant USD (AVUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.47M $ 100.47M $ 100.47M Общо предлагане: $ 100.61M $ 100.61M $ 100.61M Циркулиращо предлагане: $ 100.61M $ 100.61M $ 100.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.47M $ 100.47M $ 100.47M Рекорд за всички времена: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Текуща цена: $ 0.999136 $ 0.999136 $ 0.999136 Научете повече за цената на Avant USD (AVUSD)

Токеномика на Avant USD (AVUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Avant USD (AVUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVUSD, разгледайте цената в реално време на токените AVUSD!

Прогноза за цената за AVUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVUSD? Нашата страница за прогноза за цената AVUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVUSD сега!

