Токеномика на Autonomous Virtual Beings (AVB) Открийте ключова информация за Autonomous Virtual Beings (AVB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Официален уебсайт: https://avb.gg Купете AVB сега!

Токеномика и анализ на цената за Autonomous Virtual Beings (AVB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Autonomous Virtual Beings (AVB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Общо предлагане: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркулиращо предлагане: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Рекорд за всички времена: $ 0,077253 $ 0,077253 $ 0,077253 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,00102873 $ 0,00102873 $ 0,00102873 Текуща цена: $ 0,0014472 $ 0,0014472 $ 0,0014472 Научете повече за цената на Autonomous Virtual Beings (AVB)

Токеномика на Autonomous Virtual Beings (AVB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Autonomous Virtual Beings (AVB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVB, разгледайте цената в реално време на токените AVB!

Прогноза за цената за AVB Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVB? Нашата страница за прогноза за цената AVB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVB сега!

