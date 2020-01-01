Токеномика на Autonomous Secure Dollar (USSD) Открийте ключова информация за Autonomous Secure Dollar (USSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Официален уебсайт: https://www.ussd.ai/ Бяла книга: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Купете USSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Autonomous Secure Dollar (USSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Autonomous Secure Dollar (USSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.33K $ 72.33K $ 72.33K Общо предлагане: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Циркулиращо предлагане: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.33K $ 72.33K $ 72.33K Рекорд за всички времена: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Текуща цена: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Научете повече за цената на Autonomous Secure Dollar (USSD)

Токеномика на Autonomous Secure Dollar (USSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Autonomous Secure Dollar (USSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USSD, разгледайте цената в реално време на токените USSD!

Прогноза за цената за USSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме USSD? Нашата страница за прогноза за цената USSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USSD сега!

