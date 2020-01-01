Токеномика на Automatic Treasury Machine (ATM) Открийте ключова информация за Automatic Treasury Machine (ATM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Automatic Treasury Machine (ATM) ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Официален уебсайт: https://atmsolcoin.com/ Купете ATM сега!

Токеномика и анализ на цената за Automatic Treasury Machine (ATM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Automatic Treasury Machine (ATM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Общо предлагане: $ 996.76M $ 996.76M $ 996.76M Циркулиращо предлагане: $ 996.76M $ 996.76M $ 996.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Рекорд за всички времена: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Automatic Treasury Machine (ATM)

Токеномика на Automatic Treasury Machine (ATM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Automatic Treasury Machine (ATM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATM, разгледайте цената в реално време на токените ATM!

