Токеномика на Automata (ATA) Открийте ключова информация за Automata (ATA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Токеномика и анализ на цената за Automata (ATA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Automata (ATA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.26M $ 28.26M $ 28.26M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.07M $ 48.07M $ 48.07M Рекорд за всички времена: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Текуща цена: $ 0.04805933 $ 0.04805933 $ 0.04805933 Научете повече за цената на Automata (ATA)

Токеномика на Automata (ATA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Automata (ATA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATA, разгледайте цената в реално време на токените ATA!

Прогноза за цената за ATA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATA? Нашата страница за прогноза за цената ATA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATA сега!

