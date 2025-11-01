Информация за цената за Auto Finance (TOKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.184428 $ 0.184428 $ 0.184428 24-часов нисък $ 0.198183 $ 0.198183 $ 0.198183 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.184428$ 0.184428 $ 0.184428 24-часов висок $ 0.198183$ 0.198183 $ 0.198183 Рекорд за всички времена $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Най-ниска цена $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) -1.32% Промяна на цената (7д) -6.75% Промяна на цената (7д) -6.75%

Цената в реално време за Auto Finance (TOKE) е$0.194511. През последните 24 часа TOKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.184428 до най-висока стойност $ 0.198183, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOKE е $ 79.02, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.12921.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOKE има промяна от -0.10% за последния час, -1.32% за 24 часа и -6.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Auto Finance (TOKE)

Пазарна капитализация $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.46M$ 19.46M $ 19.46M Циркулиращо предлагане 82.77M 82.77M 82.77M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Auto Finance е $ 16.11M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOKE е 82.77M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.46M.