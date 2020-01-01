Токеномика на autista cat (AUTISTA) Открийте ключова информация за autista cat (AUTISTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за autista cat (AUTISTA) $AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜 Официален уебсайт: https://www.autistacat.org/ Купете AUTISTA сега!

Токеномика и анализ на цената за autista cat (AUTISTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за autista cat (AUTISTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.36K $ 19.36K $ 19.36K Общо предлагане: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Циркулиращо предлагане: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.36K $ 19.36K $ 19.36K Рекорд за всички времена: $ 0.00072694 $ 0.00072694 $ 0.00072694 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001333 $ 0.00001333 $ 0.00001333 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на autista cat (AUTISTA)

Токеномика на autista cat (AUTISTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на autista cat (AUTISTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUTISTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUTISTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUTISTA, разгледайте цената в реално време на токените AUTISTA!

Прогноза за цената за AUTISTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUTISTA? Нашата страница за прогноза за цената AUTISTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

