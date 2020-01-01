Токеномика на autism (AUTISM) Открийте ключова информация за autism (AUTISM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за autism (AUTISM) Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it. Официален уебсайт: https://autismcoinsol.com/ Купете AUTISM сега!

Токеномика и анализ на цената за autism (AUTISM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за autism (AUTISM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 616,54K $ 616,54K $ 616,54K Общо предлагане: $ 948,97M $ 948,97M $ 948,97M Циркулиращо предлагане: $ 948,97M $ 948,97M $ 948,97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 616,54K $ 616,54K $ 616,54K Рекорд за всички времена: $ 0,01759547 $ 0,01759547 $ 0,01759547 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0,0006497 $ 0,0006497 $ 0,0006497 Научете повече за цената на autism (AUTISM)

Токеномика на autism (AUTISM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на autism (AUTISM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUTISM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUTISM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUTISM, разгледайте цената в реално време на токените AUTISM!

