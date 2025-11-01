Информация за цената за Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.65331 24-часов нисък $ 0.657177 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.65331 24-часов висок $ 0.657177 Рекорд за всички времена $ 2.87 Най-ниска цена $ 0.36464 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) -0.24% Промяна на цената (7д) +0.62%

Цената в реално време за Australian Digital Dollar (AUDD) е$0.654816. През последните 24 часа AUDD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.65331 до най-висока стойност $ 0.657177, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AUDD е $ 2.87, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.36464.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AUDD има промяна от +0.06% за последния час, -0.24% за 24 часа и +0.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Australian Digital Dollar (AUDD)

Пазарна капитализация $ 3.84M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.84M Циркулиращо предлагане 5.87M Общо предлагане 5,869,320.704638

Текущата пазарна капитализация на Australian Digital Dollar е $ 3.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AUDD е 5.87M, като общото предлагане е 5869320.704638. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.84M.