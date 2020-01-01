Токеномика на Austin Capitals (AUX) Открийте ключова информация за Austin Capitals (AUX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Официален уебсайт: https://austintoken.live/

Токеномика и анализ на цената за Austin Capitals (AUX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Austin Capitals (AUX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Общо предлагане: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Циркулиращо предлагане: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Рекорд за всички времена: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Текуща цена: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Научете повече за цената на Austin Capitals (AUX)

Токеномика на Austin Capitals (AUX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Austin Capitals (AUX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUX, разгледайте цената в реално време на токените AUX!

